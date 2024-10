Caucaia: "Não existe derrota definitiva", afirma Catanho após perder no 2º turno

Catanho agradeceu no próprio perfil das redes sociais aos mais de 72 mil dos eleitores que votaram nele

Além disso, Catanho disse que irá “aguardar os próximos meses, as próximas lutas e os próximos embates". E que continuará “lutando pela melhoria do povo de Caucaia e do ceará é nossa obrigação”.

Apesar de jamais ter sido candidato a prefeito, Catanho foi o candidato petista que mais se aproximou de alcançar o cargo de prefeito de Caucaia. “Eu era desconhecido do eleitorado de uma forma geral”, afirma Catanho.

