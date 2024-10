Comitê vazio marca a derrota de Catanho, do PT, em Caucaia (CE)

O candidato Catanho (PT) perdeu a disputa para a prefeitura de Caucaia (CE) , contra Naumi Amorim (PSD), no segundo turno das Eleições Municipais de 2024, neste domingo, 27. A apuração dos votos foi assistida no comitê de Catanho, mas com um baixo número de pessoas.

As poucas pessoas presentes no comitê do candidato petista reagiram de forma tranquila ao resultado. Um apoiador do candidato do PT, que prefere não se identificar, afirma que a derrota de Catanho “já era esperada”.

Da mesma forma que no primeiro turno as apurações dos votos iniciaram depois das 17h, do horário de Brasília. Até os municípios com fuso horário diferente seguem o horário de votação e início da contagem dos votos unificado pelo TSE.