Disputa entre PT e PL em prefeituras termina em empate; entenda

PT, liderado pelo presidente Lula, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistaram duas prefeituras cada no segundo turno das eleições de 2024

As eleições municipais de 2024 foram palco para uma nova disputa entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Liberal (PL) . Respectivamente apoiados pelo presidente Lula (PT) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , as siglas concorreram diretamente na disputa pela prefeitura em quatro municípios no segundo turno.

Situada no Planalto Central, a cidade goiana de Anápolis elegeu Márcio Corrêa (PL), com 58,56%, que concorria contra Antônio Gomide (PT), que somou 41,44%.

Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Fernando Marroni (PT) foi eleito prefeito com 50,36% do eleitorado. Ele disputou contra Marciano Perondi (PL), que somou 49,64% dos votos.

Segundo turno: PT e PL vencem uma prefeitura de capital cada

Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, Abílio Brunini (PL) venceu a disputa municipal com 53,80% do eleitorado, contra 46,20% de Lúdio Cabral (PT).