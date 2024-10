Com vitória em Fortaleza e derrota em Caucaia, PT totaliza 47 prefeituras no Ceará

Com o triunfo de Naumi Amorim em Caucaia, o PSD se consolidou como a terceira força do Ceará, com 15 prefeituras conquistadas

Com a vitória de Evandro Leitão em Fortaleza e a derrota de Catanho em Caucaia , resultados deste domingo de segundo turno, 27, o Partido dos Trabalhadores (PT) encerrou as eleições municipais de 2024 com 47 prefeituras conquistadas no Ceará. O PSB, com 65 nomes eleitos, é quem tem o maior número de representantes.

O PSD, com a vitória de Naumi Amorim em Caucaia – segundo maior colegiado do Ceará –, ultrapassou o Republicanos e se estabeleceu como a terceira força do Estado com 15 prefeituras, atrás do PSB e PT.

Partidos com mais prefeituras conquistadas no Ceará:

PSB: 65 prefeitos;



PT: 46 prefeitos;



PSD:15 prefeitos;



Republicanos: 14 prefeitos;



PP: 13 prefeitos.



PSB, a maior força



O crescimento do PSB é significativo, já que em 2020 o partido tinha vencido em apenas oito municípios. A hipertrofia da sigla ocorreu na esteira da entrada do senador Cid Gomes (PSB), que trouxe consigo dezenas de prefeitos do seu grupo político. Embora o PSB seja o principal partido a eleger prefeitos no Ceará, Cid sofreu uma derrota dura e simbólica ao ver Izolda Cela (PSB) ser derrotada em Sobral, berço político da família Ferreira Gomes.

