Naumi Amorim ataca prefeito Valim e promete auditoria das contas de Caucaia

Naumi e Emília em celebração após vitória na eleição municipal de Caucaia Crédito: Fabio Lima/O POVO

Ainda em seu discurso, Naumi Amorim, como fez durante a campanha, repetiu que só conseguirá amenizar a insegurança em Caucaia se tiver o apoio dos governos do Estado e Federal. “Vou procurar o governador Elmano. Nenhum prefeito consegue combater facções”, disse.

Em outro momento, Naumi ressaltou que "não quer dizer que é o melhor”, mas que fará “o máximo que puder” durante sua nova gestão no município. Na fala, o candidato do PSD voltou a atacar Vitor Valim e disse que o socialista “sucateou” a cidade e “vendeu a Prefeitura”.