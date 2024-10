Quem é Inspetor Alberto, vereador do PL de Fortaleza com fala ameaçadora a Evandro Leitão

Inspetor Alberto, do PL, foi eleito vereador em 2020 e reeleito neste ano com 7.913 votos. Fala do parlamentar contra Evandro Leitão (PT) é investigada pela Polícia Civil Crédito: AURÉLIO ALVES

Nesta quinta-feira, 24, Evandro Leitão registrou um boletim de ocorrência (B.O) por ameaça e o governador Elmano de Freitas (PT) informou que a PCCE instaurou um inquérito para investigar o caso. André Fernandes, questionado sobre o caso pelo O POVO, afirmou que não possui responsabilidade pelas falas de seus aliados. Quem é Inspetor Alberto? Eleito vereador em 2020 e reeleito neste ano com 7.913 votos, Inspetor Alberto integra o Partido Liberal e é policial há mais de 30 anos, de acordo com seu perfil na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O bolsonarista é aliado ao deputado federal André Fernandes e chegou a atuar na chefia do gabinete quando o candidato era deputado, em 2019.