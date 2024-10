Catanho diz que Caucaia precisa de mudança e critica Naumi: "Não dialogou com a população"

Candidato a prefeito de Caucaia pelo PT conversou com O POVO sobre reta final da campanha

"Estamos com uma proposta diferente, a proposta de participação popular, de ouvir o povo e de priorizar aquilo que o povo efetivamente precisa. Estamos intensificando a nossa mensagem, a mensagem de esperança, a mensagem de mudança. O que Caucaia precisa é de mudança, não é de retorno ao passado. O passado já comprovou que não resolveu os principais problemas da cidade", afirmou ao O POVO em evento de campanha, nesta quinta-feira, 24.

O candidato Waldemir Catanho (PT), que disputa o segundo turno de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, afirmou que sua candidatura tem uma proposta diferente da do adversário, Naumi Amorim (PSD).

Para o petista, a gestão de Naumi, que não conseguiu a reeleição em 2020, deixou muitos problemas na cidade, o que culminou na derrota para o atual prefeito, Vitor Valim (PSB).

"A gestão do ex-prefeito Naumi deixou 29 escolas interditadas pela Defesa Civil, sem condições físicas de uso. Deixou uma saúde detonada. A educação detonada, regiões inteiras da cidade, comunidades inteiras abandonadas, sem drenagem, sem saneamento. Foi uma gestão que não dialogou com a população, que fez obras que não eram de interesse da população, obras que hoje o povo no vê e reclama para que sejam desfeitas, como é o calçadão da avenida Dom Almeida Lustosa", concluiu.