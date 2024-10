Eleições 2024: votos brancos e nulos influenciam no resultado? Entenda

Votos brancos e nulos não interferem no resultado das eleições Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

No próximo domingo, 27 de outubro, 51 cidades brasileiras voltam às urnas para escolher seus representantes do Poder Executivo municipal. Com a aproximação do pleito, dúvidas sobre votos brancos e nulos surgem e essas opções são possibilidades para eleitores que não se identificam com os candidatos disponíveis. A cada dois anos os brasileiros vão às urnas. Com a obrigação da votação no País, os votos brancos e nulos chegam a representar parcelas significativas do eleitorado em determinados cenários políticos. A tecla "voto branco" está presente na urna eletrônica, já o voto nulo ocorre quando o eleitor digita uma sequência aleatória de números no momento da votação que não correspondem a nenhum candidato ou partido.

Mas, afinal, o que representam os votos nulos e brancos, e como influenciam nas eleições? Votos brancos e nulos são contabilizados apenas para fins estatísticos sobre a eleição e não interferem no resultado, ou seja, são descartados e não beneficiam ninguém. A lei n° 9.504, conhecida como Lei das Eleições, de 30 de setembro de 1997, diz que “será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco ou os nulos”. A regra é aplicada a todas as eleições, inclusive as municipais, mesmo em cidades com menos de 200 mil eleitores. A Justiça Eleitoral não considera nulos e brancos, apenas os votos em candidatos e partidos - votos válidos. Por isso, mesmo que aconteça um cenário em que a maioria dos eleitores escolha essas opções ao votar, as eleições não podem ser anuladas devido à não contabilização desses dados na apuração do resultado.

O 2° turno na Capital ocorre entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Em Caucaia, na Região metropolitana de Fortaleza, a disputa é entre Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT). Votos em Fortaleza

Votos totais: 1.495.062

1.495.062 Votos válidos: 1.397.526

1.397.526 Votos nulos: 57.003

57.003 Votos em branco: 39.328

39.328 Votos anulados sob judice: 1.205 Em Caucaia, o total absoluto de votos foi de 209.322 no 1° turno das eleições municipais de 2024. Desse quantitativo, 4,90% foram votos nulos e 2,89% foram em branco.