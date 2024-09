Debate em Fortaleza tem acusações de nepotismo e "candidaturas-satélite" e até menção a ET

As críticas entre os candidatos foram iniciadas logo no primeiro bloco do debate. Em questionamento de Evandro a Sarto sobre a Taxa do Lixo , o pedetista rebateu e perguntou ao petista sobre a aprovação do aumento do ICMS estadual pela Assembleia Legislativa. O atual prefeito, logo em seguida, direcionou pergunta a André Fernandes sobre a condenação do deputado federal por ter ofendido a jornalista Patrícia Campos Mello .

Ainda no mesmo bloco, em pergunta para George Lima, Técio Nunes falou sobre um candidato que “brigou muito para fazer parte do debate”, mas foi “para fazer tabelinha”, em menção a Eduardo Girão. Posteriormente, Sarto utilizou o mesmo termo e ainda considerou que Tércio e George Lima estariam sendo “satélites” do candidato Evandro Leitão.

O debate chegou a ter menções a extraterrestres . Em troca com o senador Eduardo Girão, George Lima afirmou que o candidato do Novo direciona muitas críticas ao PT e questionou o que o postulante acha do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro .

“Em 2015, eu assinei a CPI do Narcotráfico, proposta por uma colega minha do Partido dos Trabalhadores. Agora, essa CPI, em 2018, a oposição tentou. Tentando mais uma vez desestabilizar o Governo do Estado do Ceará, desestabilizar a segurança pública, tentou voltar à tona. O que eu sou contra, segurança pública se faz com responsabilidade”, disse.

“Candidato Girão me chamou de satélite, ele virou satélite também. Por isso que ele acredita em ET, satélite do PL”, disse George.

Acusação de nepotismo



No único embate direto entre Capitão Wagner e André Fernandes, que trocam ataques desde o início deste mês por meio de propaganda eleitoral e postagens nas redes sociais, o candidato do União Brasil afirmou que a esposa do vereador Inspetor Alberto estaria lotada no gabinete do deputado federal e o acusou de nepotismo cruzado. O caso chegou a ser denunciado ao Ministério Público do Ceará pela vice-candidata de Técio Nunes, Cindy Carvalho (Rede).



“Maria do Socorro é esposa do vereador Inspetor Alberto, que está lotada no gabinete do deputado André Fernandes, com um salário de 18 mil reais. Simultaneamente, estavam no gabinete do Inspetor Alberto, a esposa, a mãe, irmã e o cunhado do candidato André Fernandes [...] Isso aqui não é um ataque. É um fato que está sendo investigado pelo Ministério Público”, disse.



Em pergunta ao candidato Eduardo Girão, Fernandes aproveitou o tempo para abordar a fala de Wagner, considerando a acusação como “calúnia”.