Assessor de Inspetor Alberto que "caçou" Lázaro deixa gabinete visando eleição de Caucaia

Tancredo dos Santos foi exonerado pelo vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), da função de assessor parlamentar que desempenhava no gabinete do bolsonarista na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ele é pré-candidato a vereador de Caucaia e deverá ter candidatura lançada por Alberto, pelos deputados estadual e federal, Alcides e André Fernandes, pai e filho, além do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos são do PL. Tancredo é braço direito de Alberto e Fernandes pelo menos desde 2018, na eleição de Fernandes ao Legislativo estadual.

A exoneração dele consta na edição dessa terça-feira, 6, no Diário Oficial do Município. Questionado sobre o motivo do desligamento, que poderia ter ocorrido somente em abril, a seis meses da eleição municipal (datada para 6 de outubro desde ano), Tancredo responde que, como funcionário da Câmara, sabe "como funciona lá".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O RH muitas das vezes não cumpre o prazo de solicitação. Como já aconteceu diversas vezes de a gente pedir pra tirar um funcionário e o funcionário só poder sair 45 dias depois… A gente vendo isso nos antecipamos. Pra justamente não ter nenhuma dor de cabeça", disse ao O POVO o ex-assessor parlamentar, que tem se dedicado a postagens no Instagram com teor crítico à gestão Vitor Valim, em Caucaia. Na cidade metropolitana, o bolsonarista Coronel Aginaldo (PL) é pré-candidato.