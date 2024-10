Justiça multa Fernando Santana e candidata a vice por derramamento de santinhos

Fernando Santana (PT) e Maricele Macêdo (MDB), chapa derrotada na eleição de 2024 para Prefeitura de Juazeiro do Norte Crédito: Reprodução/Instagram @maricelemacedo

O órgão entende que faltou Fernando e Maricele orientarem os apoiadores a não derramarem santinhos nas proximidades dos locais de votação do município, distante 507 quilômetros de Fortaleza. O MPE cita que o caso foi verificado, por exemplo, na EEF Prefeito Dr. Mozart Cardoso de Alencar, escola localizada no bairro Lagoa Seca. Além disso, o Ministério afirma que fotos registradas durante uma inspeção da Promotoria Eleitoral conferem que foi despejada grande quantidade de material gráfico da chapa, "evidenciando que a derrama foi feita por apoiadores com acesso a material de campanha". Procurada pelo O POVO nessa quinta-feira, 24, a equipe jurídica da campanha informou que ainda não havia sido notificada oficialmente sobre a condenação, mas que recorreria da decisão.

"Iremos interpor recurso para o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), porque nós entendemos que não há nenhum ato direto de participação e de conhecimento prévio do Fernando Santana e da dona Maricele, de modo que eles não podem ser, efetivamente, responsabilizados por atos de terceiro", explicou o advogado Luciano Daniel. O que diz a lei sobre derramamento de santinhos? De acordo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o derrame ou o consentimento do derrame de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, mesmo durante a véspera da eleição, se configura como propaganda irregular. A determinação é prevista no artigo 19º da Resolução nº 23.610/19. Quem pratica fica sujeito ao pagamento de multa, porque, conforme o MPE, a "prática afeta a isonomia entre os candidatos, por poder influenciar eleitores". Além disso, a ação "causa poluição ambiental e gera riscos de acidentes, em especial, a idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida".

O que disse a defesa de Fernando Santana e Maricele? Em conversa com O POVO, o advogado da chapa contou: "O jurídico da campanha recebe com muita naturalidade, muita tranquilidade essa decisão da 28ª Zona Eleitoral. Nós ainda não fomos notificados oficialmente, estamos aguardando a publicação da decisão e, logo após a publicação, nós iremos interpor recurso para o Tribunal Regional Eleitoral". "Iremos interpor recurso para o TRE porque nós entendemos que não há nenhum ato direto de participação e de conhecimento prévio do Fernando Santana e da dona Maricele, de modo que eles não podem ser, efetivamente, responsabilizados por atos de terceiro", finalizou Luciano. Qual foi o resultado das eleições em Juazeiro do Norte? O atual prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) superou a “profecia de Padre Cícero” e venceu as eleições com 53,23% dos votos. Desde 1997, quando permitida a reeleição, nunca um chefe do Executivo municipal governou por oito anos seguidos na cidade.

Fernando Santana, deputado estadual, era o maior adversário de Glêdson, mas figurou em 2º lugar ao obter 45,21% dos votos válidos. Também concorreram ao Paço de Juazeiro Sued Carvalho (UP), que alcançou 1,47%, e Lino Alves (PCO), que conquistou 0,10% do eleitorado. Juazeiro contou com um dos quadros mais marcantes de aliados e opositores ao Governo do Estado. No bloco do prefeito, agora reeleito, apenas o Podemos, partido dele, integrava a aliança de oposição ao governismo a nível estadual.

Assim, foi forte a presença de líderes políticos cearenses, de ambos os lados. Camilo Santana (PT), cuja influência é grande na região do Cariri, esteve fortemente presente na campanha de Fernando. Na oposição, houve uma grande união de líderes, mesmo os com antigas divergências.