Juazeiro do Norte: vereadores eleitos nas Eleições 2024; veja lista

Confira os 21 parlamentares que estarão na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará (CE), a partir de 2025 e os seus números de votos nas eleições

Os eleitores de Juazeiro do Norte, cidade do cariri do Ceará (CE), foram às urnas neste domingo, 6, para a definição de seus representantes do legislativo municipal no 1º turno das eleições 2024. Além da escolha dos vereadores, os resultados ainda determinaram a vitória do atual prefeito, Glêdson Bezerra (Podemos).

Seguindo o limite máximo de representantes, proporcional à população de cada cidade, a disputa pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte apresentou 21 vagas aos postulantes. Na liderança, Felipe Vasques (Agir) está com 6.670 votos.

Confira a lista completa de vereadores eleitos em Juazeiro do Norte e o número de votos.