Prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra declara apoio a André Fernandes, candidato em Fortaleza

Gledson derrotou um candidato do PT e sua coligação juntou a oposição do Estado em um mesmo lado

“Eu tenho certeza que o André Fernandes, com toda a sua jovialidade, sua vontade, com sua garra, determinação, longe dessas amarras, dessa velha política, tem tudo para fazer um mandato exemplar na cidade de Fortaleza”, destacou o prefeito.

Em Juazeiro, Glêdson derrotou um candidato do PT, Fernando Santana, em votação com oito pontos percentuais de diferença em favor do atual prefeito. Ao seu lado, na oposição, houve uma grande união de líderes, mesmo os com antigas divergências. Um retrato que ganhou destaque foi o da convenção de Glêdson, na qual Ciro Gomes (PDT) esteve no mesmo palanque que líderes do PL.

Após a eleição, o atual prefeito de Juazeiro disse "torcer" por André. Na época, ele disse que para um apoio ele iria "sentar e analisar". Glêdson disse que irá “torcer” por ele e que irá avaliar um apoio à candidatura do liberal.