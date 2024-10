Feminicídio: Guimarães terá que exibir direito de resposta de André Fernandes

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu que o deputado federal José Guimarães (PT) deverá exibir em suas redes sociais direito de resposta do candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL). A decisão refere-se ao fato do parlamentar petista ter postado vídeo que Fernandes menospreza casos de feminicídios. A postagem rendeu repercussão nacional sobre o caso.

A defesa de Fernandes alegou que o conteúdo "deturpa gravemente suas declarações, removendo trechos essenciais e descontextualizando sua fala, induzindo o eleitorado a crer que o impetrante não se importaria com crimes de feminicídio".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao analisar o caso, o desembargador eleitoral Daniel Carvalho Carneiro entendeu que, no final da postagem em sua rede social, quando exibiu vídeo do candidato, o deputado afirma que "André Fernandes odeia as mulheres", o parlamentar estaria imputando ao candidato "uma conduta extremamente ofensiva e prejudicial à sua reputação".