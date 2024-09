Em Fortaleza, André Fernandes chama Nikolas Ferreira de 'futuro presidente'

O candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL) referiu-se ao também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) como "futuro presidente do Brasil", em evento realizado no último sábado, 21, no bairro Conjunto Ceará.



André e Nikolas estiveram presentes no evento de campanha, que contou com grande presença de público. Ao chamar o colega deputado ao microfone, Fernandes o apresentou como 'futuro presidente do Brasil', para delírio da multidão, que o recebeu aos gritos de "Uh, é o Nikolas!". No discurso, o parlamentar por Minas Gerais teceu elogios ao colega e se referiu a ele como 'futuro prefeito de Fortaleza'.