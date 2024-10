Vereador aliado de André diz que frase para Evandro era "prepara o carvão" e não caixão

"O que aconteceu foi o seguinte, eu não estava no evento do André, estava dirigindo para lá. Alguns populares me viram e pediram para tirar fotos. Nesse tempo, estava tocando a musica da 'churrasqueira' (usada pela campanha de André) e pediram para eu gravar um vídeo sobre a churrasqueira e Leitão. Eu chamei ele de filho da puta pq (sic) estava puto, porque fizeram uma fake news com a minha esposa", explica.

O parlamentar explicou que foi instigado por apoiadores a gravar um vídeo sobre a música da campanha de Fernandes que faz referência ao sobrenome de Leitão e que, no momento, se assustou com um carro próximo e trocou as palavras. Ainda segundo o vereador, o caso teria ocorrido na noite da última quarta-feira, 23.

E segue: "Então eu tinha combinado com o pessoal de falar do Leitão, da churrasqueira e prepara o carvão, só que tinha um carro atrás de mim, como você pode ver no vídeo, e ele chega atrás de mim e naquele momento eu troquei a palavra. O texto era 'só da Leitão, prepara a churrasqueira, e o carvão, mais ou menos assim", justificou o vereador.

Entenda polêmica

Circula vídeo do vereador em que ele xinga Evandro Leitão, adversário de André Fernandes, ambos candidatos em Fortaleza. "Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo", disse o parlamentar no vídeo.

O uso do termo "churrasqueira" faz referência a uma música utilizada pela campanha de Fernandes, que diz: "Só dá Leitão, se for na churrasqueira", em referência à disputa eleitoral na Capital.



Ao fundo, no vídeo, aparecempessoas com bandeiras de campanha de André; também é possível escutar a música supracitada enquanto o parlamentar fala com a câmera.