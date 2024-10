Ao lado de Emilia, Naumi celebra apoios e diz manter boa expectativa para eleição

O candidato a prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) realizou nesta quinta-feira, 24, uma carreata percorrendo o bairro Capuan. Ele foi acompanhado pela deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB), candidata derrota no primeiro turno do município. A três dias do segundo turno, Naumi diz estar com "expectativas altas", visto os números das pesquisas divulgada na semana, e que o apoio de Emilia veio para somar.

Após o primeiro turno com resultado apertado, com uma diferença de oito votos para quem foi para o segundo turno, Emilia declarou apoio a candidatura de Naumi e vêm participando de atos de campanha para o segundo turno.

Naumi destacou que vê o apoio como forma de ajudar a gestão. "Recebi o apoio da Emília, também do Coronel Aginaldo, e todos são bem-vindos e vieram para somar. Queremos ir todos até domingo, na hora da votação, sempre motivando as pessoas para que vote em Naumi", reforçou o candidato.