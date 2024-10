Eleições 2024: entenda a polêmica envolvendo a posição de torcidas e clubes em Fortaleza

A Torcida Organizada Cearamor (TOC) declarou apoio à candidatura de Evandro dias antes do primeiro turno, ocorrido em 6 de outubro. O grupo destacou que Leitão “sempre deu ouvidos e estendeu a mão em todo os momentos do ano” e pediu votos de seus associados ao candidato do PT.

Antes da diretoria da TOC oficializar apoio a Leitão, integrantes da organizada haviam participado da convenção que confirmou o prefeito José Sarto (PDT) como candidato à reeleição, em julho, no colégio Farias Brito Central. À época, foram saudados pelo presidente nacional em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo, que foi presidente do Conselho Deliberativo do Ceará e responsável por lançar Leitão (PT) na política.

Em nota, a TUF informou ter sido procurada por ambas as candidaturas para ouvir propostas e projetos. Em uma das reuniões, explicou ter sido abraçada a ideia de um mini terminal na Arena Castelão, o que atraiu a simpatia da diretoria. Apesar disso, em reunião com todas as lideranças internas a TUF decidiu pela neutralidade no processo eleitoral e que o então presidente se afastaria do cargo.

Evandro apareceu em uma foto ao lado do então presidente da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), João Paulo, o Bombado, e de Régis Alves Pires, presidente em exercício da Cearamor. A foto gerou repercussão nas redes sociais e provocou movimentações por parte da própria TUF e do conselho do Fortaleza.

A foto, no entanto, gerou reação dentro do Conselho Deliberativo do Fortaleza, que publicou nota em colaboração com o perfil oficial do Fortaleza Esporte Clube, no Instagram, rechaçando qualquer eventual apoio a Leitão e o que considerou uso inapropriado da imagem do clube.

A nota, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais, com pessoas que se identificaram como conselheiros discordando do conteúdo publicado pelo conselho e alegando que não foram consultados sobre tal publicação; bem como, questionando a "colaboração" da postagem, que também foi veiculada no perfil oficial do clube na mesma rede social supracitada.

“Durante todo o presente período eleitoral, o Conselho Deliberativo do Fortaleza manteve sua regimental neutralidade. O Fortaleza alberga todos os espectros políticos, o Fortaleza é de todos. No entanto, fomos surpreendidos com a divulgação de uma foto por parte de Evandro Leitão, em que o candidato usa a figura do Presidente da TUF, João Paulo, ao lado de membro da torcida Cearamor. O fato que, por si, já é muito grave pelo uso de cores, marca e símbolos do clube, torna-se desrespeitoso, vil e maldoso por vir à tona justamente no aniversário do clube, durante a celebração”, diz trecho da nota do conselho tricolor.