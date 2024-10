Fortaleza cancela homenagem a organizada após apoio de presidente a Evandro: "Traiu os valores"

Presidente da Leões da TUF posa para foto com candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, que é criticado pelo clube: "Evandro prejudicou a instituição no passado, divide os tricolores no presente e, ao que tudo indica, perseguirá o clube no futuro"

As últimas horas do dia do aniversário de 106 anos do Fortaleza foram movimentadas nos bastidores e nas redes sociais. O apoio do presidente da principal torcida organizada a Evandro Leitão (PT), ex-presidente do Ceará e candidato à Prefeitura, levou o Conselho Deliberativo do Tricolor a publicar uma nota — compartilhada pelo perfil do clube — criticando tanto a atitude quanto o petista e revogando a homenagem feita à torcida na última sexta-feira, 18.

João Paulo "Bombado", presidente da Leões da TUF, esteve com Evandro e Régis Alves Pires, presidente em exercício da Cearamor, principal torcida organizada do Ceará. A foto com os três de mãos dadas viralizou nas redes sociais em meio às divergências que o passado do candidato como presidente do Alvinegro têm causado.

A nota do Fortaleza diz que a imagem "é muito grave pelo uso de cores, marca e símbolos do clube". João Paulo estava com uma camisa da torcida uniformizada — que estampa também o escudo do Leão — e uma calça do clube. O texto diz ainda que a divulgação da imagem "torna-se desrespeitoso, vil e maldoso por vir à tona justamente no aniversário do clube", complementando que é "difícil acreditar que o conteúdo e o momento da publicação sejam obra do acaso".