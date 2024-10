Maior torcida organizada do time do Ceará declara apoio a Evandro Leitão

“Desde 2014, quando Evandro Leitão lançou sua candidatura (a deputado estadual), optamos por apoiá-lo e, até hoje, estamos nessa luta por uma Cearamor mais valorizada. Nestas eleições municipais, não poderíamos deixar de apoiar quem sempre nos deu ouvidos e estendeu a mão em todos os momentos do ano. Assim, viemos por meio deste pedir o apoio de nossos associados e admiradores à candidatura de Evandro Leitão. No dia 6 de outubro, vote 13 para prefeito”, afirmou a diretoria da torcida em nota publicada no Instagram.

Evandro Leitão foi presidente do Ceará Sporting Club de 2008 a 2015, quando o time conquistou uma Copa do Nordeste e quatro títulos de campeão cearense. Depois de sair da direção do clube, ele continuou na presidência do Conselho Deliberativo até 2022.

No texto de apoio, a diretoria da torcida organizada do Ceará explica que a relação entre as organizadas e a política existe desde os anos 70, e com a “Cearamor não é diferente”. Eles relembraram o apoio às candidaturas a do ex-vereador Átila Bezerra e do ex-presidente do Ceará Alexandre Frota.

De acordo com eles, o apoio a esses candidatos é “devido à afinidade e às propostas que visavam o crescimento do movimento das torcidas organizadas”.