André acusa campanha do PT de espalhar áudio falso e pede prisão de Evandro e mais 3

André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, acusou a campanha do adversário no segundo turno, Evandro Leitão (PT), de espalhar áudio falso, em que o candidato do PL supostamente manifestaria medo de perder e mandaria comprar votos. A defesa de Fernandes entrou com pedido de instauração de inquérito na Polícia Federal e no Ministério Público Eleitoral, além de pedir a prisão de Leitão e de mais três pessoas, supostamente envolvidas no caso. "O áudio, que tentou simular a minha voz, que tentou se passar por mim, até tentando imitar o meu sotaque, foi disseminado no WhatsApp como se eu tivesse tentando fazer uma compra de votos, seja através de lideranças comunitárias, seja através de lideres religiosos, vejam só a que ponto chegaram", afirmou o candidato em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 21, no hotel Gran Marquise. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O uso de deepfakes — técnica para alterar rostos e vozes utilizando inteligência artificial — na campanha eleitoral foi proibido neste ano pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também obriga as candidaturas a informarem o uso de inteligência artificial nas propagandas partidárias. O uso de conteúdos falsos durante a disputa ao pleito pode caracterizar abuso de uso dos meios de comunicação, o que pode levar a cassação do registro da candidatura.

"A Justiça Eleitoral, com toda certeza, vai e deve agir nessa situação. O Ministério Público Federal está ciente, Polícia Federal está ciente. Busca e apreensão para detectar quem dissemina, e a suposta ligação do próprio candidato com essa criação de deepfake, inteligência artificial, para me atingir. Isso pode cassar o registro de candidatura do candidato Evandro", completou. Na denúncia enviada pela defesa de Fernandes, também é solicitada a prisão de Evandro Leitão e de outras três pessoas, supostamente envolvidas no caso. "Dada a gravidade dos fatos, o impacto no processo eleitoral e o risco concreto de continuidade delitiva ou de interferência na investigação, requer-se que, se entendido cabível e necessário pela autoridade competente, o Ministério Público requeira a prisão preventiva dos envolvidos, a fim de garantir a ordem pública, a integridade do processo eleitoral e a instrução adequada da investigação", diz o documento, assinado pelo escritório de advocacia Tenório Gondim Menezes & Freitas.

Outras acusações Além do caso do áudio falsificado, André Fernandes também acusou a candidatura de Evandro Leitão de está usando as cozinhas populares do programa "Ceará Sem Fome" para distribuir material de campanha do PT na entrega de refeições. Ele ainda reclamou por o Governo do Estado do Ceará reunir prefeitos aliados do Interior para atuarem na campanha eleitoral de Evandro, acusou o Estado de usar a estrutura do Poder Executivo para a campanha. Fernandes acusou os gestores de "improbidade administrativa" e disse que entrou com ação no Ministério Pública de cada município. "Estamos tendo provas que esses prefeitos não estão apenas exercendo seu livre direito de manifestação política, porque isso é permitido, mas estão usando estruturas das prefeituras para fazer campanha em Fortaleza, isso é impropriedade administrativa", completou.