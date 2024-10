André Fernandes endurece críticas a Evandro Leitão em ato no José Walter

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-10-2024: Bloco do André Fernandes no José Walter com alguns aliados na Praça do Cuca. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Na reta final das eleições, o candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) tem endurecido as críticas ao adversário na disputa do segundo turno, Evandro Leitão (PT). Em ato de campanha realizado na noite desta segunda-feira, 21, no bairro José Walter, o deputado federal falou sobre os aliados do petista e intensificou as denúncias de ataques que estaria recebendo da candidatura rival. Fernandes mencionou os principais cabos eleitorais de Leitão — o presidente Lula, o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas — e considerou que, durante os discursos, o petista menciona mais os aliados do que a população de Fortaleza. O candidato do PL também avaliou que essa é uma “campanha de poderosos”.

"O meu adversário a todo momento no seus discursos ele fala 'eu vou vencer graças ao time de Lula, Camilo e Elmano' [...] Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas em nenhum momento ele diz 'eu vou ganhar por causa do povo', 'o meu time é melhor por causa do povo'. O cara está te ignorando antes de conquistar o teu voto. Ele nem te cita no discurso dele", afirmou.



Em seguida, o candidato do PL falou sobre os ataques recebidos durante a eleição e afirmou que a candidatura rival teria “vasculhado” toda a vida dele, mas “não encontraram nada”. Fernandes também repetiu a denúncia que fez no último sábado, 19, quando acusou a campanha de Evandro Leitão de espalhar um áudio falso feito a partir de inteligência artificial. A gravação simula a voz do deputado federal, que supostamente expressa o receio de perder a eleição e fala sobre compra de votos. “Quando não encontraram nada, eles começaram a usar inteligência artificial para fingir que eu falei o que nunca falei [...] Para ser bem sincero, eu espero nada menos do que a cassação do registro da candidatura desse povo criminoso”, disse durante evento no José Walter.

Na tarde desta segunda-feira, 21, o candidato do PL realizou uma coletiva de imprensa para oferecer mais detalhes sobre o caso. Segundo ele, um membro da campanha de Evandro teria enviado o material em um grupo oficial da candidatura petista no WhatsApp. Fernandes também afirmou que um dos administradores desse grupo seria Evandro. A defesa de André pediu a instauração de um inquérito na Polícia Federal e no Ministério Público Eleitoral. A prisão de Evandro e de outras três pessoas, que supostamente estariam envolvidas no caso, também foi solicitada. Em vídeo publicado nas redes sociais, Evandro Leitão negou a acusação e chamou o adversário de “rei das fake news”. O candidato do PT ressaltou que também foi vítima de ataques durante a campanha com “notícias mentirosas e montagens”.