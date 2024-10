Evandro nega acusações de André sobre suposto áudio falso: "Não se faça de vítima"

O candidato à Prefeitura de Fortaleza do PT foi acusado pelo seu opositor de espalhar um áudio falsificado em que o candidato do PL suspostamente manifestaria o medo de perder a eleição e mandaria comprar votos

Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza, respondeu as acusações de seu opositor, André Fernandes (PL), de que sua campanha teria espalhado áudio falso contra a candidatura do PL, e o chamou de "rei das fake news".

"André, não se faça de vítima. Você é conhecido como o 'rei das fake news'. Estou sendo atacado esta campanha inteira com notícias mentirosas, montagens. Ações criminosas contra mim, que abalaram principalmente minha família, minha mãe e meus filhos", argumentou Evandro Leitão em vídeo publicado em suas redes sociais nesta segunda-feira, 21.

O conteúdo foi postado após coletiva de imprensa de André Fernandes no hotel Gran Marquise. Na ocasião, o candidato do PL acusou a campanha de Evandro Leitão de disseminar um áudio falso em que Fernandes suspostamente manifestaria o medo de perder a eleição e mandaria comprar votos. Ele entrou com denúncia na Polícia Federal e no Ministério Público Eleitoral contra Leitão e mais três supostos envolvidos no caso.