Datafolha: 76% dos eleitores de Sarto defendem apoio a Evandro; 70% dos de Wagner são pró-André

Datafolha pediu que eleitores de Fortaleza avaliassem quem os derrotados no primeiro turno deveriam apoiar no segundo; confira o resultado

A parcela que defende o apoio do prefeito ao candidato petista é majoritariamente feminina (58%), enquanto 42% dos eleitores homens acreditam que o apoio deveria ser ao candidato do PL.

Uma parcela de 54% dos eleitores totais avalia que o prefeito José Sarto, terceiro colocado no 1º turno da eleição, deveria apoiar no 2º turno Evandro Leitão. Já 37% avaliam que Sarto deveria apoiar Fernandes, 4% avaliam que o prefeito não deveria apoiar algum dos candidatos que estão no 2º turno, e 5% não opinaram.

O prefeito declarou que manterá a neutralidade para a disputa de 27 de outubro. Os correligionários dele, porém, têm travado disputas internas , com uma parte apoiando André e outra Leitão. Figura central na eleição do prefeito nas eleições passadas (2020), o ex-prefeito Roberto Claudio (PDT) declarou voto em Fernandes .

No caso de Capitão Wagner, quarto colocado no 1º turno da eleição, 52% avaliam que o ex-deputado federal deveria apoiar Fernandes, 39% que ele deveria apoiar Leitão, 3% que ele não deveria apoiar alguém e 6% não opinaram.

A parcela que defende o apoio de Wagner ao candidato do PL é majoritariamente masculina (59%), enquanto 44% das eleitoras mulheres acreditam que o apoio deveria ser ao candidato do PL.

Quando o recorte se dá apenas entre eleitores do Capitão no 1º turno, 70% avaliam que ele deveria apoiar Fernandes, 26% que ele deveria apoiar Leitão e 4% que ele deveria apoiar ninguém.

Capitão Wagner declarou apoio a André Fernandes. Ex-aliados em campanhas anteriores, os dois tiveram embates durante o primeiro turno, com troca de ataques. No último debate antes da votação, selaram as pazes com pedidos de desculpas.