Sarto anuncia neutralidade no 2° turno em Fortaleza e libera aliados

O prefeito de Fortaleza, e candidato derrotado no primeiro turno, José Sarto (PDT), anunciou que irá adotar postura de neutralidade para o segundo turno da Capital em nota divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira, 10. Na disputa, estão André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

No texto, Sarto afirmou que está preocupado "com os rumos da cidade, diante das duas candidaturas que disputam agora o segundo turno das eleições". Ele crítica tanto a candidatura do PL quanto do PT, e explica que, após conversa com apoiadores, decidiu pelo caminho da neutralidade e que as lideranças partidárias estão livres para escolher qual candidato irão apoiar no segundo turno.

"(Nas candidaturas,) uma delas tenta implantar uma soberania nociva e a outra representa muitas incertezas. Diante disso, após conversar com as diversas forças que me apoiaram, anuncio que decidimos pela neutralidade. Desse modo, as nossas lideranças poderão livremente estabelecer diálogos para a construção de caminhos e propostas para a nossa cidade", acrescenta.