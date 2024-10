Fortaleza: Wagner e André trocam desculpas em último debate marcado por acusações repetidas

André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol) Crédito: Ismael Soares/SVM/Divulgação e Montagem/O POVO

Seis candidatos a prefeito de Fortaleza se reuniram nessa quinta-feira, 3, para o último debate antes do primeiro turno das eleições. O encontro rendeu pedidos de desculpas, apelido de "filho de Bolsonaro", critica a apoios de outros governos, além de temas corriqueiros nos embates de 2024, como Taxa do Lixo e CPI do Narcotráfico. Realizado pela TV Verdes Mares, participaram do encontro André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol). O debate teve quatro blocos de perguntas, divididos entre temas livres e determinados por sorteio, para apresentarem suas propostas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Foram convidados apenas aqueles candidatos que obedecem o artigo 46 da lei 9.504/97, que estabelece a convocação obrigatória de candidatos cujos partidos têm representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional.

A emissora também optou por convidar quem atingiu 10 por percentuais, sem contar margem de erro, na última pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira, 25. Eduardo Girão (Novo) foi excluído do debate por não atender os critérios. Ele, no entanto, acionou a Justiça. Em primeira instância, decisão liminar permitiu a participação do candidato do debate. Horas antes, conforme antecipado pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO, um juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) derrubou a liminar. Pedidos de perdão Ao ser questionado por George Lima no primeiro bloco, Wagner começou a responder se direcionando a André. O candidato do União Brasil pediu perdão ao concorrente do PL, mencionando excessos durante a campanha.

"André, a maturidade dos meus 45 anos permite entender que, numa disputa dessa para Prefeitura de Fortaleza, muitas vezes, os ânimos se acirram, a temperatura aumenta e a gente ultrapassa certos limites. Então, eu estou aqui para, como cristão, dizer que a Bíblia reconhece que 'bem-aventurados são os humildes', para reconhecer meus erros e também admitir que me excedi", disse Wagner. No segundo bloco, André se dirigiu a Wagner, aceitou e pediu desculpas ao ex-deputado federal. Assim como o fez para George, por tê-lo chamado de "inexpressivo" no debate realizado pelo O POVO em agosto. "Se essa sua fala vem como uma fala de um cristão, e eu acredito que seja, eu aceito as suas desculpas e, como cristão, também peço desculpas se em algum momento me excedi nesse período eleitoral". Logo após, o candidato do PL se dirigiu adversário do Solidariedade. "Aproveito também, George, para pedir desculpa por ter dito lá atrás que você era inexpressivo. A gente ainda não se conhecia, falei isso e me equivoquei. Você é um cara hoje conhecidíssimo, você é uma pessoa do bem, você é um empreendedor", acrescentou André.



George, por sua vez, aceitou o pedido, chamou o arrependido de "filhote de Bolsonaro" e ponderou não se arrepender de seus posicionamentos. Ele, em tom de crítica, comparou as trajetórias de André e Wagner. "Agora, eu lhe perdoo, mas também lhe dou um conselho. Tenha coragem, tenha humildade, termine o seu mandato de deputado federal, que você ainda não está maduro o suficiente para ser prefeito dessa cidade. Não está. É a minha opinião, eu sou sincero. O André não está. Mas ele tem mais valor no futuro se ele tiver a coragem de reinventar a história dele, do que o outro candidato que atacou ele, que é o Capitão, porque o Capitão teve uma segunda chances já, porque ele fez um motim, botou a gente, botou o fortalezense na mão dos bandidos e voltou a fazer, porque teve o segundo motim, em 2020". "Candidato almofadinha" A filiação de Evandro ao PT e a aliança com o governos federal e estadual foram alvos de crítica do prefeito Sarto. Ele definiu como "muletas" a relação do candidato petista com o presidente Lula, com o ministro Camilo Santana e com o governador Elmano de Freitas. "O candidato Leitão, se utilizando de muletas, e aqui eu quero replicá-lo, ele é tão despreparado que ele precisa, até mesmo com o auxílio dessas muletas, ele ainda mostra o seu completo despreparo".

O pedetista seguiu ressaltando as próprias origens em detrimento das do petista. "O despreparado candidato cristão novo do PT está falando sobre [o óculos do modelo] juliet. O candidato é um candidato almofadinha, um candidato nutella, nunca estudou na escola pública. Ele não sabe que a juliet é uma tradução da periferia, de onde eu vim. Eu fui criado na Barra do Ceará e estudei a vida toda em escola pública. O candidato Leitão não sabe o que é isso", iniciou. Sarto seguiu classificando o governador como "poste" e rechaçando os apoios de Evandro. "Gente, Leitão não é Lula. O Lula está lá em Brasília. Vejam o que aconteceu há pouco menos de dois anos quando disseram que era o Ceará três vezes mais forte e elegeram um governador, um poste, pensando que estavam votando no Lula e votaram noutro candidato. Quando você for votar, você não vai votar no Lula, não. Você vai votar no prefeito". A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024 As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorrem em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa: André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista. Cenário da eleição O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.