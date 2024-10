Evandro atrai 66% dos eleitores de Sarto; André recebe 58% dos que votaram em Wagner

A pesquisa Datafolha trouxe os primeiros números de intenções de voto no 2º turno da eleição para prefeito de Fortaleza. O levantamento, divulgado pelo O POVO, mostrou André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) em situação de empate técnico. O instituto também mapeou o destino dos votos de eleitores que declararam voto nos candidatos derrotados no 1º turno. Os eleitores do prefeito José Sarto (PDT) e de Capitão Wagner (União Brasil) são capazes de decidir a eleição, conforme a direção que tomem.

Os números mostram que não há deslocamento em bloco dos eleitores dos candidatos que ficaram fora do segundo turno. Eles se dividem em algum nível. Todavia, há predomínio de tendências.

Os eleitores de Sarto disseram ao Datafolha que pretendem, majoritariamente, votar em Evandro Leitão.