Apesar de neutralidade de Sarto, presidente do PDT confirma voto em Evandro no 2° turno

Presidente nacional do partido e deputado federal André Figueiredo apontou que vai "seguir alinhamento nacional" e votar em Evandro

André Figueiredo, presidente nacional do PDT, declarou que votará em Evandro Leitão (PT) no segundo turno da Capital. A fala aconteceu nesta sexta-feira, 11, ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

