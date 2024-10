Lula diz que conversará com Lupi em Brasília em meio a PDT divido no 2° turno em Fortaleza

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Fortaleza tem movimentado o cenário eleitoral da Capital. Em cerimônia de entrega de 113 novos ônibus do Ministério da Educação, Lula mais uma vez respondeu sobre o cenário do segundo turno em Fortaleza, e afirmou que irá conversar com Carlos Lupi, presidente licenciado do PDT, ao voltar para Brasília.

O PDT compõe o Governo Lula, com Carlos Lupi sendo ministro da Previdência Social. Ele vem sendo citado por lideranças, como pelo deputado e líder do governo José Guimarães (PT), no processo para um possível apoio. Lula, quando questionado novamente sobre André Fernandes (PL), afirmou que não o conhece.

“Governar não é uma coisa simples, governar não é uma aventura, o qual governa falando algumas coisas que não deveria saber. O que me dá confiança, ao Evandro, é o apoio do Camilo, porque o Camilo merece 100% da minha confiança” explicou o presidente respondendo perguntas feitas pelo O POVO.