"Vingança nascida a partir de um fracasso", diz Líder de Elmano sobre apoio de pedetistas a André

Romeu Aldigueri, ainda está no PDT afirmou que entre outras coisas aos pedetistas que declararam apoio ao candidato bolsonarista, que a população não pode pagar pelas suas frustações políticas

O deputado estadual e líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri afirmou que o apoio de parte do PDT ao candidato bolsonarista André Fernandes (PL) trata-se de uma "vingança nascida a partir de um fracasso eleitoral".

Embora ainda esteja no PDT, Aldigueri faz parte do grupo de 10 dos 13 deputados estaduais da sigla que deixarão o partido após racha. Os três permanecentes, da ala de Ciro Gomes, declararam apoio a André.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em nota enviada ao O POVO, disponível na íntegra no final da matéria, Romeu destacou que falta para os membros do PDT que seguiram esse caminho falta, entre outras coisas, a capacidade de entendimento que a população não pode pagar pelas frustações políticas do grupo.