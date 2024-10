Evandro diz que RC está "manchando trajetória" ao apoiar André Fernandes

Evandro Leitão com perna imobilizada, participa de procissão de Nossa Senhora Aparecida. Crédito: FÁBIO LIMA

O candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), repercutiu o apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que manifestou-se favorável à candidatura de André Fernandes (PL) na disputa do 2° turno na Capital. Leitão disse que o ex-gestor está "manchando" sua trajetória ao aliar-se com o candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro (PL). O petista reforçou que o PDT, partido de RC, tem definhando por conta de decisões "tomadas com o fígado". As declarações foram dadas em entrevista ao O POVO neste sábado, 12. "Uma pessoa que se diz democrata (RC) apoiando um negacionista, um fascista, uma pessoa que desrespeita a população, que não respeita mulheres, que estimulou o movimento antivacina. E essa pessoa (André) está sendo apoiada por uma pessoa que se dizia democrata (RC), que agora está colocando sua trajetória, passado, manchando sua trajetória. Lamento, mas acho que cada um toma as decisões que acha melhores", disse.

E complementou: “Lamento muito, até pela história do Roberto aqui em Fortaleza, pela sua trajetória, ele tomar a decisão de apoiar uma pessoa que tem sido pautada por um comportamento pouco aprovável”, concluiu Evandro, que participava de agenda no bairro Montese, onde ocorria uma procissão em alusão a Nossa Senhora Aparecida.

Evandro, que foi filiado ao PDT, criticou tomadas de decisão recentes da cúpula do partido no Ceará. Sobre a divisão de pedetistas, com vereadores e lideranças políticas dividindo apoios entre as duas candidaturas na Capital, Leitão declarou que com o tempo haverá mais clareza sobre as consequências das decisões tomadas.