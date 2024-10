Eleições municipais têm recorde de policiais eleitos em 2024; o que está por trás?

Primeiro turno de 2024 terminou com 856 agentes de segurança eleitos - maior número da história recente. O que está por trás? Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 terminou com o maior número de prefeitos eleitos oriundos de forças de segurança da história recente. Foram 52 prefeitos eleitos em 2024 contra 45 em 2020. Ao todo, 856 agentes foram eleitos para todos os cargos – 759 vereadores, 52 prefeitos e 45 vice-prefeitos. É o maior número desde o início da série histórica, em 2012. Em 2024, foram quase sete mil candidatos com histórico de passagem por instituições como a Polícia Militar e Civil e as Forças Armadas, que usaram termos como "sargento”, "capitão” e "delegado” junto a seus nomes nas urnas. O movimento consolida o chamado "policialismo” na política brasileira, e preocupa especialistas por possíveis reflexos na segurança pública. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp

"Os partidos são predominantemente de direita, o que mostra que esse espectro político entendeu como usar a agenda da segurança pública. É uma agenda que se baseia no medo e em um discurso beligerante”, afirma a diretora, indicando que são candidatos que se "baseiam mais na violência policial do que no planejamento para a segurança pública”. Por outro lado, há "um vazio no campo progressista, com poucos candidatos deste espectro político”, indica. O Partido Liberal (PL) do ex-presidente Jair Bolsonaro é o que teve mais candidaturas com essas características e maior número de eleitos, com um porcentual de quase 20%.

Em seguida, aparecem Progressistas, Republicanos, MDB, PSD, União Brasil e Podemos. Apesar de muitos temas abordados na campanha não serem de atribuição direta dos municípios, Roberto Uchôa, policial e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, avalia que o movimento faz parte de uma presença cada vez maior da segurança municipal no debate público. Ele destaca que o tema é especialmente forte em grandes cidades, nas quais a segurança pública é vista como o principal problema. "Mesmo com a queda nos índices de homicídios registradas nos últimos anos, não se sente melhora na sensação de segurança”, afirma.

Na visão de Uchôa, as candidaturas municipais, especialmente para o Legislativo, não são o "objetivo final” para muitos, já que se trata de um "primeiro passo” para ocupar posições maiores. Ele avalia que se trata de uma forma de acumular capital político, e lembra que muitos policiais vêm ocupando funções no Executivo, como as secretarias municipais e estaduais de segurança. Forte presença nas redes Parte importante dos eleitos teve amplo apoio das redes sociais, como o Sargento Nantes, quarto vereador mais votado em São Paulo. No Instagram, ele acumula 600 mil seguidores, e frequentemente publica conteúdos controversos. A presença na rede ajuda a explicar como Nantes conseguiu a média de gasto mais barata entre os vereadores eleitos em São Paulo, gastando apenas R$ 2,89 por voto. Perfil semelhante tem o Sargento Salazar, vereador mais votado em Manaus, que mistura memes e perseguições a "maconheiros" para seus mais de 600 mil seguidores na mesma rede social. A presença virtual é alvo de preocupação, e muitos órgãos limitaram o uso das redes sociais por agentes.

Em 2023, a confissão extrajudicial de uma mulher condenada pela morte do marido foi anulada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) após defesa apresentar trecho de um podcast no qual uma policial civil revelou detalhes do método utilizado para extrair a confissão. "Existem polícias que baixaram resoluções regulando as redes sociais, já que é um risco a partir da espetacularização da violência e das ações policiais. Existem pessoas que estão trabalhando como policiais e que ganham dinheiro usando as redes sociais”, aponta Ricardo. Um caso notório foi do Delegado da Cunha, que foi investigado pelos lucros que teria obtido monetizando um canal no YouTube no qual apresentava operações. Atualmente, da Cunha é deputado federal.