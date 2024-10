Guimarães diz que articulações para apoio do PDT a Evandro estão "evoluindo"

Após derrota do prefeito Sarto em Fortaleza, cúpula petista busca alinhar ideias com PDT para apoio a candidatura de Evandro

O deputado federal e líder do Governo Lula (PT), José Guimarães (PT) participou na tarde desta quinta-feira, 10, do podcast do O POVO, Jogo Político. O político iniciou falando da campanha intensa no Estado e também na Capital, onde Evandro Leitão (PT) segue para o segundo turno para enfrentar André Fernandes (PL). Segundo Guimarães, lideranças petistas "aceleram" articulações partidárias para o fortalecimento de Evandro.

Há interesse petista em garantir o apoiodo PDT para atrair eleitores de José Sarto (PDT) para Evandro no segundo turno. O prefeito, candidato à reeleição, foi derrotado nas urnas, ficando em terceiro lugar. Guimarães afirma que há esforço do PT para conseguir a aliança, e que as articulações começaram em Brasília.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A presidenta Gleisi Hoffmann (presidente do PT) esteve reunida, ontem, com Carlos Lupi, presidente (licenciado) do PDT, formulando o convite para que o PDT estadual entrasse na campanha do Evandro. Incorporando algumas das ideias do programa do candidato que não obteve êxito. Eu conversei com o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, o qual tenho uma ótima relação em Brasília, e as coisas estão evoluindo”, explicou o petista, que disse não existir "pressa" para negociar.