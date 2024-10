Evandro faz caminhada com Carlos Mesquita, vice-líder de Sarto, e com Técio

Sarto manifestou-se dois dias após a votação, mas deixando em aberto o apoio , informando apenas que irá aguardar reuniões do partido. Já Roberto Cláudio e Ciro Gomes, duas das principais lideranças do PDT, ainda não deram qualquer declaração em relação ao cenário eleitoral em Fortaleza.

Embore o PDT ainda não tenha definido posição no segundo turno, se irá apoiar mesmo Evandro ou André Fernandes (PL), candidato bolsonarista, Mesquita foi o segundo pedetista a se manifestar a favor do petista. Adail Júnior (PDT) também fez o anúncio .

O candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), realizou caminhada no bairro Álvaro Weyne com a presença de apoiadores e aliados nesta quarta-feira, 9. Além dos tradicionais petistas, estiveram com ele Técio Nunes , que foi candidato pelo Psol e declarou apoio ao PT, e o vereador Carlos Mesquita (PDT), vice-líder de José Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

"O povo de Fortaleza quer uma cidade que cuide das pessoas e transforme vidas. Hoje, no Álvaro Weyne, estive lado a lado com uma multidão cheia de esperança e energia para fazer essa mudança acontecer! Vamos juntos, com a força da união, construir uma Fortaleza mais justa e humana. A mudança certa já começou, e é com vocês que ela se tornará realidade!", disse Evandro em postagem nas redes sociais.



Desde a terça-feira, 8, dois dias após o resultado do primeiro turno, o candidato do PT retomou agendas de rua voltadas para pedir votos e concretizar apoios. André Fernandes (PL), que terminou na dianteira com quase seis pontos percentuais a frente de Evandro, ainda não começou a campanha para o segundo turno.