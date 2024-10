Aliado de Sarto, vereador do PDT declara apoio a Evandro antes de decisão do partido

Vereador eleito Adail Júnior (PDT) declarou apoio ao candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) no segundo turno das eleições Crédito: Reprodução/Instagram Adail Jr

“Fechado com EVANDRO LEITÃO! Acredito no poder da democracia e no avanço de nossa cidade. Conheço Evandro há muito tempo, sei da sua índole, da sua trajetória política. Sua visão de crescimento à Fortaleza é o que a nossa cidade precisa para continuar avançando. POR ISSO, DECLARO MEU APOIO A EVANDRO LEITÃO. Tamo junto!”, escreveu. A publicação vem horas após o atual prefeito José Sarto (PDT) quebrar o silêncio pela primeira vez após a derrota nas urnas. Sarto lamentou o resultado e informou aos eleitores que está dialogando com lideranças do partido para definir quem apoiará no segundo turno. O prefeito é o primeiro da história de Fortaleza a não conseguir a reeleição, com 11,73% dos votos válidos, após 12 anos do PDT no comando da Capital.