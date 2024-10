Pai e mãe de Deuzinho Filho, vice em Caucaia, não conseguem se eleger no município

Deuzinho Pai era candidato a vereador de Caucaia, mas obteve apenas 1.059 votos e não foi eleito na cidade. Ele já havia ocupado o cargo durante quatro mandatos no município.

Já Dona Célia era candidata como vice-prefeita de Emília Pessoa (PSDB), que ficou em terceiro lugar na disputa à Prefeitura do Caucaia, com uma diferença de 8 votos para a o segundo colocado, Waldemir Catanho (PT). Ele irá disputar o comando da gestão municipal com Naumi Amorim (PSD).

Após a derrota no primeiro turno de Caucaia, Dona Célia fez um agradecimento a Emília, aos filhos e aos apoiadores da campanha, além de afirmar que o momento é de descanso.

"Agora é hora de descansar um pouco e continuar cuidando da minha família e dos amigos que confiam na gente. Que Deus abençoe a todos!", escreveu em publicação nas redes sociais.