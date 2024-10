Naumi (PSD) e Catanho (PT) vão para o segundo turno em Caucaia; oito votos definiram segundo colocado

Naumi Amorim (PSD) e Catanho (PT) vão para o segundo turno em Caucaia. O ex-prefeito do Município somou 38,42% dos votos, com 73.146, enquanto Catanho conseguiu 24,67%, com menos de menos de 20 votos de diferença para a terceira colocada, Emília Pessoa (PSDB). Resultado definido depois de 99% das urnas apuradas, antes, Emília estava cotada para o segundo turno.

O empresário e ex-prefeito Naumi Amorim anunciava vencer no primeiro turno das eleições de 2024. Ele e Waldemir Catanho terão de conquistar os eleitores de Emília Pessoa (PSDB), e também quem votou no coronel Aginaldo (PL) - quarto colocado em Caucaia com 12,24% da escolha, comando 23.628 votos.

Naumi Amorim voltou às disputas pela Prefeitura de Caucaia depois de perder, em 2018, quando tentava a reeleição e teve a administração rejeitada pelo eleitor. Perdeu para Vitor Valim (PSB), atual prefeito, que desistiu da carreira política depois da morte de uma filha, no ano passado.



A criminalidade e o domínio acintoso de facções criminosas no Município são as principais demandas reclamadas pelo caucaiense. De acordo com a última pesquisa da Atlas Intel, que aferiu as intenções de voto em Caucaia e mapeou os problemas da cidade, a segurança pública precária é o calcanhar de Aquiles para a gestão municipal.