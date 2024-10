Emilia Pessoa e vice ainda não decidiram apoio no segundo turno

Emilia Pessoa e a vice Célia Oliveira ainda não teriam decidido quem deverão apoiar no segundo turno. Naumi Amorim e Waldemir Catanho estão na disputa Crédito: AURÉLIO ALVES

“Passando para avisar que devemos esperar, em breve, a decisão da nossa prefeita Emilia e da nossa vice D. Célia sobre o apoio no segundo turno. Estou acompanhando tudo nas ruas e nas redes sociais e vou conversar com a nossa prefeita e nossa vice sobre o melhor caminho para a gente seguir. Só posso falar uma coisa: Emilia e Dona Célia não decidiram nada até agora”, escreveu. Com 24,67%, Emilia ficou de fora da disputa do segundo turno por oito votos de diferença. Catanho teve 47.617 votos, enquanto Emilia aparece logo atrás com 47.609 votos. Pelo Instagram, a candidata lamentou o resultado e considerou a eleição como “dura”. “Me despeço dessa dura eleição com o coração bem apertado e sabendo que, até para ser forte, eu preciso deixar as lágrimas caírem no meu rosto. Deixar que elas percorram a minha alma na tentativa de aliviar o cansaço... Especialmente para encher-me da graça de Deus e perceber, mesmo em um momento como esse, agora, o que há de mais precioso nessa minha missão: Caucaia, foi tudo por amor e com amor! E sempre será!”, publicou.