Caucaia: vereadores eleitos nas Eleições 2024; veja lista completa

Confira os 23 parlamentares que estarão na Câmara Municipal da cidade de Caucaia, no Ceará (CE), a partir de 2025 e os seus números de votos nas eleições

Seguindo o limite máximo de representantes, proporcional à população de cada cidade, a disputa pela Câmara Municipal de Caucaia apresentou 23 vagas aos postulantes. Na liderança, Natecia Campos (PSB) foi eleita com 4.771 votos.

Os eleitores de Caucaia, cidade no Ceará (CE) da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram às urnas neste domingo, 6, para a definição de seus representantes do legislativo municipal no 1º turno das eleições 2024. Além da escolha dos vereadores, os resultados ainda determinaram um 2º pleito entre os candidatos a prefeito.

Vereadores eleitos em Caucaia: quantos estarão no legislativo municipal em 2025?

Com Natecia na chefia, os caucaienses também elegeram Neto do Planalto (Republicanos). O candidato, que está em segundo lugar, alcançou 4.160 votos e é seguido por Marcelo Pinto (PV), com 3.897.

Natecia Campos (PSB) - 4.771 votos

4.771 votos Neto do Planalto (Republicanos) - 4.160 votos

4.160 votos Marcelo Pinto (PV) - 3.897 votos

3.897 votos Charles Chachá (PSD) - 3.798 votos

3.798 votos Mersinho (PSD) - 3.765 votos

3.765 votos Anderson do Gabriel (PRD) - 3.646 votos

3.646 votos Ratinho Cabral (Agir) - 3.567 votos

3.567 votos Silvio Nascimento (PSB) - 3.450 votos

- 3.450 votos Anderson Martins Arruda (PMB) - 3.450 votos

3.450 votos Dr Tanilo (MDB) - 3.351 votos

- 3.351 votos J Wellington (PSD) - 3.333 votos

3.333 votos Germana Sales (PT) - 2.756 votos

2.756 votos Liana Cordeiro (PT) - 2.739 votos

2.739 votos Kessya do Carlinhos do Povo (PMB) - 2.690 votos

2.690 votos Carlos Henrique (PCdoB) - 2.679 votos

2.679 votos Dr. Carlinhos (MDB) - 2.567 votos

2.567 votos Nega do Vanderlan (Republicanos) - 2.567 votos

2.567 votos Moisés Oliveira (PRTB) - 2.420 votos

2.420 votos Tancredo dos Santos (PL) - 2.335 votos

2.335 votos Dra Nayana Gondim (MDB) - 2.251 votos

2.251 votos Thiago Conrado (Republicanos) - 1.917 votos

1.917 votos Bené (DC) - 1.863 votos

1.863 votos Ckauê (PSDB) - 1.743 votos

Vereadores eleitos em Caucaia: o que é ‘eleito por QP’?

De acordo com a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.677/2021 sobre o sistema proporcional, as vagas são destinadas aos partidos e federações, e não a candidatas e candidatos.