MP entra com ação contra 103 candidatos de diversos municípios do Ceará por despejo de "santinhos"

Pauta antiga das eleições, "derramamento de santinhos” nas ruas no dia da votação ainda é uma realidade no Ceará. Após o primeiro turno das eleições municipais de 2024, o Ministério Público do Ceará (MPCE) entrou com pedido judicial contra 103 candidatos que tiveram material de campanha encontrado em "derrramentos" nas vias públicas do Estado.

Caracterizado como propaganda eleitoral irregular, a prática de derramar santinhos políticos por meio de apoiadores é crime eleitoral e caso comprovado, a multa pode chegar a R$ 8 mil, além de também ser considerado crime ambiental. Os materiais devem ser descartado de forma adequada para evitar poluição e evitar eventuais acidentes em decorrência dos montantes deixados nas ruas.

No último domingo, 6 de outubro, foram encontrados diversos pontos de acumulo de material impresso espalhado em vias publicas e entradas de colégios eleitorais em todo o Estado.