Elmano diz que se reunirá com os 184 prefeitos eleitos e promete abertura a opositores

Governador disse que tem os candidatos dele, mas respeitará a decisão do eleitor e promete relação institucional

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que irá se reunir com todos os 184 prefeitos que forem eleitos no Ceará. Questionado sobre a vitória de prefeitos de oposição, ele prometeu: "Relação absolutamente institucional".

A oposição venceu em municípios importantes, como Juazeiro do Norte, com Glêdson Bezerra (Podemos), e Sobral, com Oscar Rodrigues (União Brasil).