"Teve travesti eleita": Sobral elege primeira vereadora trans do Ceará

Não foi apenas na votação para prefeito que Sobral teve um marco histórico nessas eleições municipais de 2024. Se, na disputa pelo Executivo, houve uma quebra de hegemonia de um grupo político após 28 anos no poder, no Legislativo um fato histórico marca a eleição, não apenas no município distante 233,78 km de Fortaleza, mas em todo o Ceará.



Isto porque a cidade elegeu a primeira trans vereadora no Estado. Pâmela Nara, de 32 anos, filiada ao Podemos, obteve 1.247 votos, o que a garantiu uma cadeira na Câmara Municipal sobralense.

Durante a campanha, ela disse que encabeçaria a "luta e defesa das minorias", caso fosse eleita. Nas redes sociais, após a apuração, a agora vereadora eleita afirma ser pós-graduada em Gestão Escolar e em Diversidade, Gênero e Inclusão.