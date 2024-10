Valim critica Naumi e apoio de Zé Gerardo a Emilia: "Caucaia não pode voltar ao filme de terror"

Vitor Valim, prefeito de Caucaia Crédito: Samuel Setubal

Sobre Naumi, Valim afirmou que o candidato teve oportunidade de promover ações na cidade no período em que foi prefeito, mas, segundo o atual prefeito, não fez. Valim ainda fez alusão ao caso do irmão do ex-prefeito, pego com dinheiro escondido pela Polícia Federal, nas eleições municipais de 2020. Neste momento, o gestor que se referiu a Naumi como "Frankestein", em referência ao personagem. “Tem 'cabra' que mente tanto que a cara nem treme, que diz que deixou dinheiro pros espigões, diz que deixou dinheiro para a estrada dos sertões, diz que deixou dinheiro para trocar todas as lâmpadas da cidade. Você sabe de que time eu tô falando: Naumi Frankestein. (...) Mas esse povo quer voltar, sabe para quê? Olha, quem não lembra dessa grande apreensão de dinheiro? Inclusive, dinheiro na cueca”, apontou Valim. Já sobre a candidata Emília Pessoa, Valim direcionou as críticas também a apoiadores da campanha dela. “Zé Gerardo e Inês Arruda, quem não lembra o primeiro ficha suja do país e o escândalo do papel higiênico que dava pra dar volta ao mundo. Esse aqui, Deuzinho Filho, não precisa nem eu falar”.