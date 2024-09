Caucaia: Catanho cita trajetória "distinta" de Valim e quer construir Hospital da Mulher

Jogo Político apresentou sabatina com o candidato à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho (PT). Crédito: FERNANDA BARROS

Durante a entrevista, Catanho traçou a trajetória política de Valim, desde o seu começo, na oposição ao PT, e reforçou que ele foi eleito para Caucaia como uma figura opositora do Partido dos Trabalhadores, para depois mudar de lado e alinhar-se ao Governo do Estado.

“O Vitor, a partir dessa mudança de posicionamento político, conseguiu trazer muita coisa para Caucaia, muitos benefício para a população de Caucaia. Acho que pagou um preço político por isso, porque ele tinha um eleitorado dele, que era um eleitorado mais de direita, mais anti-PT. Eu acho que parte desse eleitoral não entendeu isso. Mas ele fez isso e, essa atitude, eu acho que fez bem para o povo de Caucaia”, acrescentou.

E completou: “Então, assim, o correto é você dizer que o Catanho é candidato do PT, candidato do governo e tem o apoio do Vitor, porque o Vitor faz parte da base do governo obviamente”.



O candidato também mostrou convicção de que irá para o segundo turno, mas afirmou ser muito cedo para opinar sobre um possível opositor. “Nós acreditamos firmemente que nós estaremos no segundo turno e vamos buscar o apoio daqueles que não estiverem. (...) Contra quem, vamos ver, né? É muito cedo, ainda faltam quase três semanas para eleição. O cenário ainda tá muito indefinido para a gente tá arriscando palpite assim”, acrescentou.

Caucaia “não é prêmio de consolação”

Catanho respondeu ao argumento da candidata Emília Pessoa (PSDB), de que a sua candidatura seria um prêmio de consolação para um grupo político do PT, e descreveu a afirmação como “uma ofensa ao povo de Caucaia”.

“Olha, eu acho que quando se diz que é um prêmio de consolação para um grupo político se está ofendendo o povo de Caucaia. Está ofendendo a cidade. Caucaia não é prêmio de consolação para ninguém. É, na verdade, um grande prazer a gente encarar esse desafio de administrar uma cidade como Caucaia”, defendeu.