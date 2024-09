Caucaia: Emília diz que buscará Elmano por recursos e defende ampliar o "Bora de Graça"

A candidata à Prefeitura de Caucaia Emília Pessoa (PSDB) esteve nesta segunda-feira, 16, na sede do O POVO para dar início à série de sabatinas com os candidatos do município. Durante a entrevista, a tucana falou sobre o rompimento com o atual prefeito Vitor Valim (PSB), enfatizou que buscará o apoio do Governo do Estado e comentou sobre os planos de amplicação do programa Bora de Graça durante uma possível gestão sua.

Logo no início, a candidata do PSDB avaliou a candidatura de Waldemir Catanho (PT) e o apoio do atual prefeito ao petista. Emília considerou que Catanho foi lançado em Caucaia como um “prêmio de consolação” após o processo eleitoral em Fortaleza e apontou que não gostaria de ter o apoio de Valim “nem para ir pro céu”.