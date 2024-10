TRE-CE confirma indeferimento da candidatura do prefeito de Baturité

Prefeito Herberlh Mota usa lança-chamas em ato de campanha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O prefeito de Baturité Heberlh Mota (Republicanos), candidato à reeleição em 2024, teve o indeferimento da candidatura mantido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), em sessão realizada nesta terça-feira, 1°. Além dele, o vice na chapa Irmão Carlinhos (PSB) também fica fora da disputa eleitoral.

A decisão envolve ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) que argumentava que o prefeito estaria inelegível devido a uma condenação por abuso de poder político e de autoridade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No caso, o órgão justifica que a inelegibilidade estaria relacionada às eleições de 2022, quando entendeu-se que o prefeito estaria inelegível por oito anos devido a irregularidades cometidas. Desse modo, conforme o entendimento, o candidato estaria impedido de concorrer no pleito deste ano. A decisão que condenou prefeito e vice-prefeito, no TSE, foi tomada em maio. Ambos são acusados de abuso do poder político e de autoridade nas eleições de 2022. Conforme ação do MPE, o gestor teria usado as redes sociais da Prefeitura para exaltar a imagem de dois parlamentares cearenses, o que teria gerado desequilíbrio na disputa eleitoral à época.

Entenda o caso Em maio deste ano, o TSE tornou o prefeito de Baturité Herberlh Mota (Republicanos) e o vice Irmão Carlinhos (PSB) inelegíveis, além de determinar a cassação do deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) e do suplente de deputado estadual Audic Mota (MDB). Eles foram julgados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, quando Herberlh teria usado o perfil da Prefeitura de Baturité, nas redes sociais, para demonstrar gratidão a Bismarck e Audic, por viabilizarem obras no município. As publicações ocorreram no período em que não se poderia recorrer à máquina pública para promover candidaturas. O TSE entendeu que as publicações caracterizaram-se como abuso de poder político e econômico, o que causou desequilíbrio da disputa eleitoral. A decisão foi tomada em plenário virtual, por 5 votos a 2. Em primeira instância, havia determinado o indeferimento da candidatura da chapa por "inelegibilidade infraconstitucional".