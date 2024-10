Fortaleza terá 9 pesquisas esta semana: O que esperar? Jogo Político #344

CANDIDATOS André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil) Crédito: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO

Faltam só cinco dias até a eleição para prefeito de Fortaleza. Além de debate, há nove pesquisas registradas para sair até domingo. Quais movimentos esperar nos dias finais? Esse é o tema do Jogo Político #344, exibido nesta terça-feira, 1º, no Facebook do O POVO. Assista ao vivo É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora VEJA AQUI TODAS AS PESQUISAS QUE JÁ SAÍRAM EM FORTALEZA

Confira as datas quando as pesquisas poderão ser divulgadas:

100% Cidades: 2/10, quarta-feira

Real Time Big Data: 2/10, quarta-feira

Datafolha: 5/10, sábado

100% Cidades: 5/10, sábado

Quaest: 5/10, sábado

Anza: 5/10, sábado

Verita: 5/10, sábado

AtlasIntel: 5/10, sábado

Ideia: 6/10, domingo Até o fim das eleições, haverá Jogo Político de segunda a sexta-feira, ao vivo sempre às 14 horas e disponível nas plataformas de áudio. Conheça o agregador de pesquisas A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém. Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.

"O agregador busca resumir o desempenho dos candidatos nas diferentes pesquisas, com objetividade e consistência. É possível visualizar um número confiável que retrata a tendência geral dos resultados de cada candidato", explica Alexandre Cajazeira, cientista de dados do O POVO+. A ferramenta leva em consideração a credibilidade dos institutos de pesquisa, com peso maior àqueles com histórico mais positivo de resultados. Pesquisas Datafolha, AtlasIntel, Quaest, MDA, Paraná e Real Time Big Data têm 40% a mais de peso. Pesquisas Ipespe têm 20% a mais de peso. Pesquisas Veritá têm o peso padrão e outros institutos têm 20% a menos de peso que o padrão.

São usadas ainda diferentes técnicas estatísticas para proporcionar análise profunda e transparente do panorama eleitoral. "Nossa média móvel enfatiza dias com mais pesquisas divulgadas e institutos com maior credibilidade. A metodologia completa está disponível na plataforma", diz Alexandre. Inicialmente a média móvel é calculada com base em período de 10 dias. Nos últimos 10 dias antes da eleição, o período da média móvel é reduzido para 5 dias. Essa mudança é feita para refletir mais rapidamente as alterações nas intenções de voto que tendem a ocorrer nesse período final.

No próprio agregador, além de visualizar graficamente os dados de cada município, é possível baixar os arquivos de dados, disponibilizados em formato aberto em duas bases: médias móveis (tendências do Agregador) e resultados coletados (toda a base de pesquisas coletadas). ACESSE O AGREGADOR A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024 As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa: André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista. Cenário da eleição O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação. Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.