Quem é Waldemir Catanho, candidato de Valim para concorrer em Caucaia

Foi oficializado na última sexta-feira, 15, que o candidato à sucessão de Vitor Valim (PSB) em Caucaia será Waldemir Catanho (PT). De acordo com o atual prefeito, o petista é um candidato que vem de um "alinhamento perfeito" entre os governos municipal, estadual e federal por um projeto de "Caucaia 4x mais forte".

A escolha de Catanho teve o aval do governador Elmano de Freitas (PT); do ministro da Educação, Camilo Santana (PT); e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com articulação do senador Cid Gomes (PSB) e da deputada federal Luizianne Lins (PT).