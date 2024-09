Paraná Pesquisas Sobral: Oscar lidera com 49,8% e Izolda tem 37,3%

O deputado estadual Oscar Rodrigues (União) lidera a corrida pela Prefeitura de Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, com 49,8% das intenções do voto, a frente da ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB) que tem 37,4%, segundo dados divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 20.

No cenário espontâneo, Oscar também larga na frente, tendo 37% e Izolda 27,5%. A pesquisa foi feita com base em uma amostragem de 640 entrevistados entre os dias 16 e 19 de setembro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n° CE-0049/2024.

