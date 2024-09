Camilo rebate Tasso após ser chamado de "coronel": "Precisa se olhar no espelho"

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), respondeu a comentário do ex-governador Tasso Jereissati (PSDB) segundo o qual o petista tem "características de coronel de fazer Adauto Bezerra ficar vermelho". "Ele precisa se olhar no espelho, né, às vezes, porque todo mundo sabe a minha maneira de agir de diálogo, de respeito, de simplicidade", disse Camilo à reportagem do O POVO após ser entrevistado pela Rádio O POVO CBN.

Adauto foi derrotado por Tasso em 1986, na disputa ao Governo do Ceará. A vitória do tucano pôs fim ao ciclo dos coronéis que comandaram a política cearense por 20 anos. No programa Debates do POVO, da Rádio O POVO CBN, Tasso afirmou que se tivesse um irmão no controle das verbas da Secretaria da Cultura ou a esposa como secretaria de Estado seria chamado, "com razão", de coronel.

"Eu fui o governador que não coloquei um familiar no meu governo e olhe que a minha mulher trabalhou muito. A minha mulher, hoje, é reconhecida numa das ações mais reconhecidas no Brasil que é o programa Mais Infância Ceará, tudo voluntário. Quando eu saí do governo, ela foi convidada, foi uma decisão dela dar sua contribuição e tem feito um grande trabalho. Aliás, eu nem queria", afirmou Camilo.